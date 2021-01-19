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ПФР усложнит перевод пенсионных накоплений 

Лера Букина 5 часов назад
Россияне смогут запретить перевод пенсионных накоплений онлайн
Фото: ТАСС
У россиян появится возможность запретить переводить пенсионные накопления через портал госуслуг, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Отмечается, что благодаря предлагаемому нововведению права россиян будут под дополнительной защитой от неправомерного перевода средств, пишет РИА Новости.
Таким образом, каналы приема заявления на перевод сократятся до одного — клиентской службы Пенсионного фонда. Отмечается, что документ туда необходимо будет подавать лично, либо это сможет сделать представитель.
Ожидается, что решение об ограничении перевода средств через госуслуги планируется выносить в течение трех рабочих дней, следующих за днем подачи уведомления в ПФР. Что касается запрета на перевод накоплений, то он распространяется на все виды заявлений — о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или из ПФР в НПФ и обратно.
Также отмечается, что запрет будет действовать бессрочно, пока человек не аннулирует его новым уведомлением. Подать его также можно будет лично в ПФР.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой вывести накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования. По мнению заявителей, действующая система дискредитирует идею пенсионных накоплений.
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