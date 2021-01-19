Большинство россиян остались без премий в конце 2020 года 

Лишь 15% работников в России получили премии в конце 2020 года, при этом большей части из них заплатили менее 30 тысяч рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру»

37% из опрошенных аналитиками 3,5 тысячи работников рассчитывали на премию по итогам предыдущего года, однако получили ее лишь 15%. Каждый десятый из тех, кто остался без премии, рассчитывает получить ее в течение первого полугодия 2021 года.

57% работников, получивших поощрение за работу в 2020 году, заявили, что размер премии составил менее 10 тысяч рублей. 15% опрошенных выплатили до 20 тысяч рублей, 8% — до 30 тысяч рублей. 20% работников рассказали, что их премия составила более 30 тысяч рублей.

Как сообщал «Рамблер», согласно проведенному в январе исследованию сервиса Superjob, 36% организаций и предприятий повысили зарплату работникам в течение шести последних месяцев. Средний размер роста заработной платы составил 8%. Зарплата 48% россиян выросла менее чем на 5%. Справедливой прибавкой граждане считают 27%.