Число банкротств россиян выросло на 70%

Число банкротств граждан в России в 2020 году выросло на 70% и составило 120 тысяч человек, пишут «Аргументы недели»

Банкротства физических лиц в основном регистрировались в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и др.

95% банкротств были инициированы самими гражданами. Банкроты 2020 года в общей сложности задолжали банкам около 320 млрд рублей, а погасили 4% от этой суммы.

Эти цифры говорят о том, что процедурой банкротства стали чаще пользоваться физические лица, а не средний и крупный бизнес, на который приходилась львиная доля банкротств с 2015 года — момента вступления в силу соответствующего закона.

В 66% случаев банкротство гражданина регистрировалось, даже если банку не удалось получить с него ни копейки. Это возможно только в случае, если гражданин не пытался утаить имущество от суда. Официально лишь 5% банкротов-физлиц пытались оформить банкротство обманом, скрывая доходы и имущество.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты предупредили о риске пузыря на рынке ипотечного кредитования. По мнению специалистов, рост ипотечного рынка происходит на фоне снижения доходов населения и может привести к коллапсу.

Согласно негативным прогнозам, ипотечный пузырь может лопнуть уже через 8-12 месяцев. За три квартала 2020 года задолженность россиян по кредитам возросла на 10% и достигла 19,3 млрд рублей. По разным оценкам, 30–50% взявших кредиты перекредитовываются, чтобы обслуживать уже имеющиеся займы.