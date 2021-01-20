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Россияне скупают видеокарты из-за криптовалютного бума 

Лера Букина 57 минут назад
Россияне бросились скупать видеокарты на фоне роста криптовалют
Фото: РИА Новости
Экспертами онлайн-сервиса «Яндекс. Маркет» был зафиксирован аномально высокий спрос на видеокарты для крипто-майнинга. Так, в начале декабря 2020 года количество переходов на предложения об их продаже возросло почти на 70%, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Ранее гендиректор и основатель крупнейшей по объему торгов криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что пандемия COVID-19 поспособствовала резкому повышению общемирового интереса к крипторынку и вывела его на новый уровень. Биткоин 16 декабря превысил исторический максимум в 20 042 доллара. Уже 8 января криптовалюта установила абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 950 долларов, однако после этого стала заметно корректироваться.
По словам эксперта категории «Компьютерная техника» «Яндекс. Маркета» Кирилла Родина, ажиотажный спрос на видеокарты был вызван по нескольким причинам. Первая причина — выход новых производительных чипов RTX 30XX серии, которые интересны не только геймерам, но и майнерам, отметил эксперт. Вторая — криптовалютный бум, который побуждает майнеров скупать все доступные мощные видеокарты.
Родин отметил, что ситуация с пандемией повлияла на работу некоторых производств. Это, по его словам, провоцирует дефицит, который будет длиться как минимум до июня.
Как заявил Родин, дальнейшая ситуация с производством видеокарт будет зависеть от конъюнктуры криптовалютного рынка и того, насколько производители смогут восстановить свои мощности.
Эксперты сервиса выяснили, что россияне в течение 2020 года чаще искали видеокарты стоимостью около 25 тысяч рублей, но с середины сентября данный показатель стал расти, и на настоящий момент цена самых популярных предложений составляет более 50 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рынок криптовалют в 2021 году продолжит рост, мировая криптореволюция сейчас только начинается. Такое заявление сделал гендиректор и основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао.
Видео дня. Число банковских кредитов в 2020 году достигло минимума
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Личный счет , Рынки , РИА Новости
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