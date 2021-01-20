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Россиянам рассказали, как попасть в «черный список» у мошенников 

Лера Букина 14 минут назад
В Роскачестве раскрыли способ попасть в «черный список» мошенников
Фото: ТАСС
Не брать трубку с незнакомых номеров — оптимальный способ избавления от звонков мошенников. Также можно автоматически не принимать подобные звонки, настроив такую опцию на своем смартфоне, либо использовать определитель номера, заявил агентству «Прайм» старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
Однако есть риск того, что важный звонок в таком случае будет пропущен из-за отсутствия номера в телефонной книге, например, от потенциального клиента, предупреждает он.
По мнению Кузьменко, было бы более справедливо, если бы мошенники самостоятельно вносили человека в «черный список» и прекращали звонить. Он отметил, что в настоящее время не существует однозначных путей для того, чтобы этого добиться. Однако если проявить во время звонка свою осведомленность в том, что звонит аферист, интерес мошенников ослабевает, а затем и вовсе исчезает.
Также Кузьменко рассказал, как нужно действовать при подозрительном звонке. Необходимо незамедлительно вешать трубку и звонить в банк в том случае, если человеку звонят, сообщая о странном переводе или снятии средств.
Ранее «Рамблер» сообщал, что телефонные мошенники стали выдавать себя за представителей службы финансового омбудсмена. Об этом предупредил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.
Видео дня. Число банковских кредитов в 2020 году достигло минимума
Комментарии
Личный счет , Сергей Кузьменко , Юрий Воронин
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