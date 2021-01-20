Сильные морозы вызвали рост продаж обогревателей на 160%

В России в связи с резким похолоданием было зафиксировано резкое увеличение продаж обогревательных приборов: с 11 по 16 января частота покупок данных товаров возросла на 160% в сравнении с тем же периодом 2019 года. Также средний чек вырос на 28% и составил 930 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается также изменение спроса на снегоуборочную продукцию. Аналитиками был зафиксирован рост покупок лопат на 138%, при этом средний чек на них вырос на 17% до 430 рублей.

Наибольшее количество продаж наблюдалось в Москве и регионах центральной части России, подчеркнули эксперты «Платформы ОФД».

Там пояснили, что климатическая техника является в большинстве случаев импортной продукцией, цена которой зависит от курса доллара. В связи с колебанием валюты цена продукции выросла.

В компании Wildberries заявили, что наиболее популярные модели обогревателей, которые приобретают граждане, находятся в ценовом диапазоне от 2 тысяч до 3,5 тысяч рублей. Там также подчеркнули, что интерес к более дорогим обогревателям также растет.