ЦБ планирует прямо ограничить выдачу отдельных кредитов

ЦБ РФ намерен ввести прямые ограничения на выдачу высокорискованных кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. Об этом говорится в сообщении регулятора, пишет «Прайм».
Банком России в среду была опубликована дорожная карта по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) и по организации регулирования ЦБ РФ деятельности финансовых организаций в части применения ими показателя долговой нагрузки заемщика — физического лица на 2021–2022 годы.
В задачи регулятора на ближайшие два года входит модернизация механизма расчета ПДН в связи с реформой института бюро кредитных историй, а также в части определения суммы среднемесячного дохода заемщика.
Напомним, показатель долговой нагрузки был введен с 1 октября 2019 года для ограничения рисков закредитованности населения. Он рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам гражданина к величине его среднемесячного дохода.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году банки выдали 14,6 млн потребительских займов, что на 25,9% меньше, чем годом раньше. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).