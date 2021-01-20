Россияне оказались недовольны своей зарплатой 

Большинство россиян оказались недовольны размером своей зарплаты, свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», которые приводит «Лента.ру»

83% из 3,5 тысячи опрошенных аналитиками россиян заявили, что их не устраивает их зарплата.

15% из них хотели бы получить прибавку в 10 тысяч рублей, еще 27% хотят, чтобы им платили на 20 тысяч рублей больше, 20% работников мечтают о прибавке в 30 тысяч рублей. 18% россиян хотят, чтобы им повысили зарплату на 50 тысяч рублей.

Как сообщал «Рамблер», ранее сервис «Работа.ру» выяснил, что 37% работников рассчитывали на премию по итогам предыдущего года, однако получили ее лишь 15%. Каждый десятый из тех, кто остался без премии, рассчитывает получить ее в течение первого полугодия 2021 года. 80% из тех, кому выплатили премию, получили менее 30 тысяч рублей.

Ранее сервис проводил опрос о желаемом уровне зарплаты. В среднем граждане хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц, при этом мужчины хотели бы зарабатывать 193 тысячи рублей, а женщины — 120 тысяч.