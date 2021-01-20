В России упали на четверть продажи одежды 

Продажи одежды в 2020 году упали на четверть, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Fashion Consulting Group (FCG).

Специалисты предполагают, что на восстановление рынка понадобится не менее четырех лет.

Объем продаж одежды в РФ в 2020 году составил 1,71 трлн рублей, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 25%. Эксперты FFG уверены, что прибыль ритейлеров упала еще больше, чем продажи.

«Адаптация к условиям работы в пандемию, инвестиции в различные антикризисные меры и вынужденные скидки привели к обнулению чистой прибыли у многих fashion-компаний, которые испытывали сложности с продажами и до кризиса», — заявила гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс.

Падение могло быть еще больше, если бы не онлайн-торговля. В прошлом году интернет-торговля в сегменте fashion выросла на 11%, до 245,2 млрд рублей, по итогам 2021 года рост

прогнозируется на уровне 37%, до 335,2 млрд рублей.

Падение продаж в оффлайне сказалось на количестве торговых точек. Так, число магазинов женской одежды по состоянию на 1 января 2021 года в городах-миллионниках страны сократилось на 2%, до 24,1 тысячи, магазинов детской одежды стало меньше почти на 5% — 10,1 тысячи. В 2019 году обе категории демонстрировали рост на 6% и 0,2% соответственно.

Как писал «Рамблер», ранее Fashion Consulting Group сообщила о росте продаж люксовых товаров в 2020 году. В целом по миру продажи люксовых товаров выросли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 30%) и упали в Европе (на 50-70%).