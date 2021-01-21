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Часть россиян планируют освободить от транспортного налога 

Лера Букина 2 часа назад
МЭР предложило отменить транспортный налог на экологичные авто
Фото: РИА Новости
В Минэкономразвития прорабатывается вопрос об отмене либо снижении транспортного налога для владельцев экологичного транспорта, в частности, газомоторного, заявил «Известиям» представитель ведомства.
Данная мера является оптимальным способом для улучшения экологической ситуации в стране и снижения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от транспортных средств в атмосферу.
Кроме того, в Минэкономразвития предлагают предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра, а также прорабатывают возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей.
Также находится на рассмотрении вопрос о возможности включения данных мер в разрабатываемый ведомством комплексный план по повышению энергоэффективности российской экономики, рассказал изданию представитель Минэкономразвития.
Ожидается, что их реализация будет способствовать сокращению парниковых газов благодаря экономии энергоресурсов, заявил он.
Практика показывает, что отмена транспортного налога в некоторых регионах демонстрирует хорошие темпы роста парка экологичного транспорта, отметил первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
Данные меры положительным образом скажутся на состоянии окружающей среды, прогнозирует председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
В Минфине заявили, что отмена налога будет способствовать снижению поступлений региональных бюджетов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета.
Переход на экологичный транспорт является одной из основных задач экономики России в контексте ужесточения мер углеводородного регулирования в Евросоюзе, заявил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что автовладельцы, транспортное средство которых было уничтожено, но было на учете ГИБДД, будут освобождены от транспортного налога.
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Комментарии 1
Личный счет , Владимир Гутенев , Дмитрий Гусев , Рашид Исмаилов , ЕС , Союзмаш , ГИБДД , Минэкономразвития , Минфин , газета "Известия"
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