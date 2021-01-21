Выдачи кредитных карт снизились до трехлетнего минимума 

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), российские банки по итогам 2020 года уменьшили выдачи кредитных карт на 21,5% — до 9 миллионов единиц. Отмечается, что данный показатель стал минимальным с 2017 года, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Как стало известно, в декабре 2020 года было выдано 0,97 миллиона новых кредитных карт, что на 16,5% меньше в сравнении с декабрем 2019 года. Декабрьский показатель был рекордным за весь 2020 год.
Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Башкирия стали лидерами по выдаче новых кредитных карт.
Весной 2020 года, когда были введены ограничения из-за пандемии коронавируса, выдача новых кредитных карт по сравнению с таким же периодом 2019 года уменьшилась больше чем на 60%, заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он также отметил, что банки соблюдают консервативную кредитную политику, предоставляя кредитные карты прежде всего тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне.
Ранее «Рамблер» сообщал, что за 2020 год банки выдали на треть меньше кредитных карт, чем годом раньше. Тренд был зафиксирован во всех крупных регионах России.