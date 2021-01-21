Выдачи кредитных карт снизились до трехлетнего минимума 

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), российские банки по итогам 2020 года уменьшили выдачи кредитных карт на 21,5% — до 9 миллионов единиц. Отмечается, что данный показатель стал минимальным с 2017 года, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Как стало известно, в декабре 2020 года было выдано 0,97 миллиона новых кредитных карт, что на 16,5% меньше в сравнении с декабрем 2019 года. Декабрьский показатель был рекордным за весь 2020 год.

Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Башкирия стали лидерами по выдаче новых кредитных карт.

Весной 2020 года, когда были введены ограничения из-за пандемии коронавируса, выдача новых кредитных карт по сравнению с таким же периодом 2019 года уменьшилась больше чем на 60%, заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков . Он также отметил, что банки соблюдают консервативную кредитную политику, предоставляя кредитные карты прежде всего тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне.