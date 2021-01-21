Почти половина россиян одобрили введение цифрового рубля 

47% россиян готовы пользоваться цифровым рублем наряду с другими платежными средствами, сообщает ТАСС. С подозрением к нововведению отнеслись 15% граждан.

Исследование общественного мнения провели аналитики банка «Открытие» . Были опрошены около тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет. Возможное введение в оборот цифрового рубля не производит впечатления на 53% респондентов, 47% проголосовавших относятся новому платежному средству положительно, 15% — негативно.

Последние заявили о том, что не понимают, как «работает» цифровая валюта, и опасаются потерять накопления из-за вероятного мошенничества.

При этом 57% респондентов заявили, что цифровой рубль в будущем станет основным платежным средством. Большинство из них уверены, что это произойдет в ближайшие 10-15 лет. 22% россиян уверены, что цифровая валюта никогда не вытеснит традиционные деньги.

63% опрошенных заявили, что готовы купить какую-нибудь криптовалюту, 14% респондентов открестились от подобных сделок, уверяя что никогда не будет иметь дело с виртуальными деньгами.