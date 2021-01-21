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Почти половина россиян одобрили введение цифрового рубля 

Павел Тиунов 1 час назад
47% россиян готовы пользоваться цифровым рублем наряду с другими платежными средствами, сообщает ТАСС. С подозрением к нововведению отнеслись 15% граждан.
Исследование общественного мнения провели аналитики банка «Открытие». Были опрошены около тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет. Возможное введение в оборот цифрового рубля не производит впечатления на 53% респондентов, 47% проголосовавших относятся новому платежному средству положительно, 15% — негативно.
Последние заявили о том, что не понимают, как «работает» цифровая валюта, и опасаются потерять накопления из-за вероятного мошенничества.
При этом 57% респондентов заявили, что цифровой рубль в будущем станет основным платежным средством. Большинство из них уверены, что это произойдет в ближайшие 10-15 лет. 22% россиян уверены, что цифровая валюта никогда не вытеснит традиционные деньги.
63% опрошенных заявили, что готовы купить какую-нибудь криптовалюту, 14% респондентов открестились от подобных сделок, уверяя что никогда не будет иметь дело с виртуальными деньгами.
Ранее, как сообщал «Рамблер», председатель совета директоров Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пилотный запуск проекта «Цифровой рубль» может состояться в конце 2021 года. Она подчеркнула, что для этого необходимо разработать систему, с помощью которой будет достигнута полная конфиденциальность личных данных граждан РФ. Набиуллина добавила, что проект является многообещающим для отечественной экономики, но с его помощью не ставится цель вытеснить из оборота бумажные деньги.
Комментарии 9
Личный счет , Видео , Эльвира Набиуллина , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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