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Кто с 1 февраля будет получать больше денег от государства 

Павел Тиунов 47 минут назад
С 1 февраля в России вырастут социальные выплаты от государства
Фото: РИА Новости
Журналисты Life.ru выяснили, какие пособия вырастут с 1 февраля 2021 года. Повышение коснется выплат на детей, пенсий, пособий для людей, травмированных на производстве, и т.д.
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская заявила журналистам, что повышение выплат обусловлено индексацией на уровне с прошлогодней инфляцией.
В 2021 году пособия будут увеличены на 4,9%. В первую очередь больше денег от государства получат те, кто имеет право на единовременную денежную выплату (ЕДВ) и льготники, к которым относятся инвалиды, участники Великой отечественной войны, семьи погибших военнослужащих, узники фашизма, участники ликвидации радиационных катастроф и т.п.

«Повысят сразу несколько детских выплат», — добавила Красовская.

Среди них — пособие при рождении ребенка, по уходу за детьми, единовременная выплата беременным женщинам, вставшим на учёт, пособие по передаче ребенка в семью на воспитание. Также больше денег получат беременные жены военнослужащих. На повышенные выплаты смогут рассчитывать и травмированные на производстве россияне, Герои Соцтруда, Герои Труда РФ и другие обладатели почетных званий.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Государственной Думы РФ не раз заявляли о необходимости индексации пенсий работающих пенсионеров. В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.
Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными. Он подчеркивал, что зарплаты работающих пенсионеров растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах правительства, и напоминал, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.
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Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов , Госдума , Минфин
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