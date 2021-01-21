С 1 февраля в России вырастут социальные выплаты от государства

Журналисты Life.ru выяснили , какие пособия вырастут с 1 февраля 2021 года. Повышение коснется выплат на детей, пенсий, пособий для людей, травмированных на производстве, и т.д.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская заявила журналистам, что повышение выплат обусловлено индексацией на уровне с прошлогодней инфляцией.

В 2021 году пособия будут увеличены на 4,9%. В первую очередь больше денег от государства получат те, кто имеет право на единовременную денежную выплату (ЕДВ) и льготники, к которым относятся инвалиды, участники Великой отечественной войны, семьи погибших военнослужащих, узники фашизма, участники ликвидации радиационных катастроф и т.п.

«Повысят сразу несколько детских выплат», — добавила Красовская.

Среди них — пособие при рождении ребенка, по уходу за детьми, единовременная выплата беременным женщинам, вставшим на учёт, пособие по передаче ребенка в семью на воспитание. Также больше денег получат беременные жены военнослужащих. На повышенные выплаты смогут рассчитывать и травмированные на производстве россияне, Герои Соцтруда, Герои Труда РФ и другие обладатели почетных званий.

Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Государственной Думы РФ не раз заявляли о необходимости индексации пенсий работающих пенсионеров. В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.