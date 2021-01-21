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Россияне в декабре взяли рекордную сумму кредитов 

Алиса Селезнёва 4 часа назад
Россияне в декабре взяли рекордную сумму кредитов
Фото: Reuters
По данным Объединенного кредитного бюро, в декабре 2020 года объем выданных потребительских кредитов в России превысил 516 млрд руб., что стало рекордным показателем. Об этом пишет «Коммерсант».
При этом средняя сумма кредита выросла и по итогам декабря составила рекордные 355 тыс. рублей.
По данным экспертов, причинами роста потребительского кредитования перед новым годом стали: отложенный спрос, предпраздничные распродажи и сниженные процентные ставки банками.
Однако, несмотря на рост потребкредитования в декабре, в целом за 2020 год отмечается снижение выдачи кредитов наличными. Так, за год было выдано 15 млн потребкредитов, что ниже на 10%, чем в 2019 году.

«Во втором-третьем кварталах 2020 года насущным вопросом для многих было не оформление новых кредитов, а урегулирование возникшей просрочки по уже имеющимся», — отметил начальник управления потребительского кредитования ВТБ Евгений Благинин.

При этом в 2021 году участники рынка рассчитывают на улучшение ситуации в экономике и восстановление потребительского кредитования.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты предупредили о риске пузыря на рынке ипотечного кредитования. По мнению специалистов, рост ипотечного рынка происходит на фоне снижения доходов населения и может привести к коллапсу. Согласно негативным прогнозам, ипотечный пузырь может лопнуть уже через 8-12 месяцев. За три квартала 2020 года задолженность россиян по кредитам возросла на 10% и достигла 19,3 млрд рублей. По разным оценкам, 30–50% взявших кредиты перекредитовываются, чтобы обслуживать уже имеющиеся займы.
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Личный счет , Экономика России , Прогноз эксперта , Банк ВТБ
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