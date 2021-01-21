Россияне в декабре взяли рекордную сумму кредитов 

По данным Объединенного кредитного бюро, в декабре 2020 года объем выданных потребительских кредитов в России превысил 516 млрд руб., что стало рекордным показателем. Об этом пишет «Коммерсант».

При этом средняя сумма кредита выросла и по итогам декабря составила рекордные 355 тыс. рублей.

По данным экспертов, причинами роста потребительского кредитования перед новым годом стали: отложенный спрос, предпраздничные распродажи и сниженные процентные ставки банками.

Однако, несмотря на рост потребкредитования в декабре, в целом за 2020 год отмечается снижение выдачи кредитов наличными. Так, за год было выдано 15 млн потребкредитов, что ниже на 10%, чем в 2019 году.

«Во втором-третьем кварталах 2020 года насущным вопросом для многих было не оформление новых кредитов, а урегулирование возникшей просрочки по уже имеющимся», — отметил начальник управления потребительского кредитования ВТБ Евгений Благинин.

При этом в 2021 году участники рынка рассчитывают на улучшение ситуации в экономике и восстановление потребительского кредитования.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты предупредили о риске пузыря на рынке ипотечного кредитования. По мнению специалистов, рост ипотечного рынка происходит на фоне снижения доходов населения и может привести к коллапсу. Согласно негативным прогнозам, ипотечный пузырь может лопнуть уже через 8-12 месяцев. За три квартала 2020 года задолженность россиян по кредитам возросла на 10% и достигла 19,3 млрд рублей. По разным оценкам, 30–50% взявших кредиты перекредитовываются, чтобы обслуживать уже имеющиеся займы.