В Думу вновь внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 

"Законопроект направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен с 2016 года", — говорится в пояснительной записке к инициативе.

В ней со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР) указывается, что количество работающих пенсионеров составляет 7,3 млн человек, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей. "В настоящий момент отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами", — считают парламентарии. По их оценке, реализация документа потребует дополнительных расходов ПФР в 2021 году в размере почти 71 млрд рублей.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Они не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция, включая справороссов, и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.