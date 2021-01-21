Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.59
89.75
89.21
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.50
87.89
Индексы и котировки Brent
55.80
+0.13 Золото
1871.48
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2145
–0.0061
12.01
1.2206
13.01

Власти предложат варианты индексации пенсии работающим пенсионерам 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Министерство труда России прорабатывает вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, пишет «Парламентская газета».
По данным издания, такое заявление Пудов сделал на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Подтверждаю, что правительство в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов обеспечит предоставление доклада с предложениями… в отношении работающих пенсионеров к 1 февраля текущего года», — заявил он.

Замглавы Минтруда подчеркнул, что уже ведется проработка различных вариантов индексации.
Как сообщал «Рамблер», выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (не более 279 рублей прибавки в 2020-м).
В первой половине января президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.
Комментарии 12
Личный счет , Видео , Маленькая пенсия , Владимир Путин , Минтруд , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение