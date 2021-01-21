Власти предложат варианты индексации пенсии работающим пенсионерам 

Министерство труда России прорабатывает вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, пишет «Парламентская газета».

По данным издания, такое заявление Пудов сделал на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Подтверждаю, что правительство в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов обеспечит предоставление доклада с предложениями… в отношении работающих пенсионеров к 1 февраля текущего года», — заявил он.

Замглавы Минтруда подчеркнул, что уже ведется проработка различных вариантов индексации.

Как сообщал «Рамблер», выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (не более 279 рублей прибавки в 2020-м).