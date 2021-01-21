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Экономист объяснил, почему россияне напрасно ждут достойных пенсий 

Прайм 1 час назад
Россиянам не стоит ждать достойных пенсий из-за сложившейся пенсионной системы. Об этом пишет "МК" со ссылкой на ведущего эксперта Института современного развития (ИНСОР) Никиту Масленникова.
Он отметил, что "ключевая величина, по которой можно оценивать, насколько "достойными" являются пенсии в стране, — это так называемый коэффициент замещения: какой процент от средней зарплаты составляет средняя пенсия. В наиболее развитых странах, на которые стоит ориентироваться, этот коэффициент составляет 60-70%, в России он ещё несколько лет назад составлял 40% — это международная норма, на троечку". Экономист пояснил, что сейчас актуальный коэффициент замещения составляет около 30%. Таким образом, для "достойной пенсии" эта величина должна быть больше в два раза.
По мнению Масленникова, достичь уровня "достойной пенсии" в России возможно, но для этого в пенсионной системе должен присутствовать накопительный компонент.

"Современные развитые пенсионные системы состоят непременно из этих двух элементов — страхового и накопительного. Напомню, что с 2015 года накопительная составляющая пенсионной системы у нас заморожена, то есть новые деньги туда не поступают. Почему — вопрос не ко мне: вероятно, тогда случился кризис и правительству стало не хватать средств. Кстати, именно после заморозки накопительных пенсий коэффициент замещения в России стал падать — что и неудивительно", — отметил экономист.

Он добавил, что около 500 миллиардов в год уходят в накопительную пенсионную систему, однако все эти деньги идут на обеспечение страховых.
Масленников подчеркнул, что "уже не первый год страховые пенсии выплачиваются с помощью бюджетных трансферов — их размер достиг 3 триллиона в год и имеет тенденцию к росту. Проще говоря, Пенсионный фонд России не справляется с выплатой страховых пенсий за счёт собственных средств, хотя должен бы. Ему помогает федеральный бюджет". Он уверен, что для того, чтобы увеличить уровень коэффициента замещения в России, следует восстановить накопительный компонент, однако с нынешней системой осуществить это будет нелегко.
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Комментарии 52
Личный счет , Видео , Никита Масленников , Пенсионный фонд РФ
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