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Россияне набрали кредитов на рекордную сумму 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Россияне оформили рекордную за всю историю сумму кредитов
Фото: ТАСС
Объем выданных потребкредитов в России превысил 516 миллиардов рублей в декабре 2020 года, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. Показатель увеличился на 4% год к году. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
Обновила свой максимум и средняя сумма кредита, которая достигла 355 тысяч рублей. По сравнению с прошлогодним декабрем средний чек увеличился на 12%. Эксперты отмечают, что на рост оказали влияние такие факторы, как отложенный спрос, сезонный фактор предпраздничных распродаж и сниженные процентные ставки.
Однако количество выданных займов сократилось на 9% год к году. В 2021 году участники рынка рассчитывают на восстановление потребительского кредитования по мере улучшения экономической ситуации и роста доходов населения.
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