Россияне стали скупать антистресс-товары

Спрос на товары категории «антистресс» на российской онлайн-площадке AliExpress в январе увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и в три раза по сравнению с 2019 годом, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу «AliExpress Россия».
Аналитики считают, что рост спроса обусловлен экономической и социальной неопределенностью в связи с пандемией коронавируса. Также, по их мнению, на это влияет непростой период адаптации после новогодних каникул.
Отмечается, что в начале 2021 года россияне часто покупали «сквиши» — игрушки, медленно восстанавливающие форму после сжатия, а также «фиджет-спиннеры». При этом переворачивающийся кинетический спиннер стал лидером по числу продаж в 2020 году и в начале 2021 года.
Чаще всего антистресс-товары покупают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, отмечают аналитики. Омск и Новосибирск также попали в рейтинг городов по спросу на данные товары.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в РФ в связи с резким похолоданием было зафиксировано резкое увеличение продаж обогревательных приборов. Отмечается, что с 11 по 16 января частота покупок данных товаров возросла на 160% в сравнении с тем же периодом 2019 года. Данные сведения приводит «Платформа ОФД».