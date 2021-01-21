Россияне стали скупать антистресс-товары

Спрос на товары категории «антистресс» на российской онлайн-площадке AliExpress в январе увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и в три раза по сравнению с 2019 годом, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу «AliExpress Россия».

Аналитики считают, что рост спроса обусловлен экономической и социальной неопределенностью в связи с пандемией коронавируса. Также, по их мнению, на это влияет непростой период адаптации после новогодних каникул.

Отмечается, что в начале 2021 года россияне часто покупали «сквиши» — игрушки, медленно восстанавливающие форму после сжатия, а также «фиджет-спиннеры». При этом переворачивающийся кинетический спиннер стал лидером по числу продаж в 2020 году и в начале 2021 года.

Чаще всего антистресс-товары покупают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, отмечают аналитики. Омск и Новосибирск также попали в рейтинг городов по спросу на данные товары.