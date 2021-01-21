Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.59
89.75
89.21
Прогноз
25.01 – 01.02
$
74.80
89.76
Индексы и котировки Brent
55.80
+0.13 Золото
1871.39
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2149
–0.0056
12.01
1.2206
13.01

Россияне стали массово скупать антистресс-товары 

Лера Букина 25 минут назад
Россияне стали скупать антистресс-товары
Фото: РИА Новости
Спрос на товары категории «антистресс» на российской онлайн-площадке AliExpress в январе увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и в три раза по сравнению с 2019 годом, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу «AliExpress Россия».
Аналитики считают, что рост спроса обусловлен экономической и социальной неопределенностью в связи с пандемией коронавируса. Также, по их мнению, на это влияет непростой период адаптации после новогодних каникул.
Отмечается, что в начале 2021 года россияне часто покупали «сквиши» — игрушки, медленно восстанавливающие форму после сжатия, а также «фиджет-спиннеры». При этом переворачивающийся кинетический спиннер стал лидером по числу продаж в 2020 году и в начале 2021 года.
Чаще всего антистресс-товары покупают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, отмечают аналитики. Омск и Новосибирск также попали в рейтинг городов по спросу на данные товары.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в РФ в связи с резким похолоданием было зафиксировано резкое увеличение продаж обогревательных приборов. Отмечается, что с 11 по 16 января частота покупок данных товаров возросла на 160% в сравнении с тем же периодом 2019 года. Данные сведения приводит «Платформа ОФД».
Видео дня. Forbes составил рейтинг самых щедрых миллиардеров Америки
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение