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В Подмосковье увеличили размер выплат в связи с рождением первенца 

Вероника Полынина 2 часа назад
В Подмосковье увеличили размер выплат в связи с рождением первенца
Фото: depositphotos.com
В Московской области увеличился размер ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, передает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минсоцразвития области.
С 1 января выплата составит 13 317 рублей, в 2020 году она равнялась 12 688 рублям.
Выплата предоставляется семьям, доход которых не превышает 29 882 рубля на человека в месяц, и в которых первенец родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.
По данным министерства, в Московской области выплату получают около 30 тысяч семей. Она предоставляется семьям до достижения ребенком возраста трех лет.
Отмечается, что выплата, назначенная до 1 января 2021 года, будет выплачиваться в размере прошлого года — 12 688 рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что с 1 февраля в России будут проиндексированы сразу несколько детских выплат. Среди них — пособие при рождении ребенка, по уходу за детьми, единовременная выплата беременным женщинам, вставшим на учёт, пособие по передаче ребенка в семью на воспитание.
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