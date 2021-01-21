В Подмосковье увеличили размер выплат в связи с рождением первенца 

В Московской области увеличился размер ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, передает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минсоцразвития области.

С 1 января выплата составит 13 317 рублей, в 2020 году она равнялась 12 688 рублям.

Выплата предоставляется семьям, доход которых не превышает 29 882 рубля на человека в месяц, и в которых первенец родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.

По данным министерства, в Московской области выплату получают около 30 тысяч семей. Она предоставляется семьям до достижения ребенком возраста трех лет.

Отмечается, что выплата, назначенная до 1 января 2021 года, будет выплачиваться в размере прошлого года — 12 688 рублей.

Ранее «Рамблер» сообщал, что с 1 февраля в России будут проиндексированы сразу несколько детских выплат. Среди них — пособие при рождении ребенка, по уходу за детьми, единовременная выплата беременным женщинам, вставшим на учёт, пособие по передаче ребенка в семью на воспитание.