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В ПФР рассказали о порядке назначения пенсий в 2021 году 

News.ru и ещё 3 7 часов назад
В ПФР раcкрыли порядок назначения пенсий в 2021 году
Фото: РИА Новости
В Пенсионном фонде РФ пояснили, что в этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то что с января он вырос ещё на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в текущем году будут назначаться на полтора года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам.
Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. За счёт льготы пенсия им будет назначаться во второй половине 2021-го и первой половине 2022-го — в зависимости от того, на какое полугодие приходится день рождения, — сообщили в ПФР.
При этом уточняется, что тем, кто достигнет пенсионного возраста по прежнему законодательству в 2021 году, пенсия будет назначена только в 2024-м.
В ведомстве напомнили, что повышение пенсионного возраста не распространяется на получателей пенсии по инвалидности.
Как писал NEWS.ru, педагоги, врачи, жители Севера, представители некоторых творческих профессий (при выслуге лет) и работники, чьи условия труда признаны опасными и вредными, могут досрочно выйти на пенсию, сообщили в ПФР. Первоочередное право выйти досрочно на пенсию имеют шахтёры, горняки, спасатели, а также водители общественного транспорта.
Так, школьный учитель, отработавший в апреле 2021 года требуемый педагогический стаж, может рассчитывать на пенсию, оформленную в соответствии с переходным периодом, через три года, то есть в апреле 2024 года. Раньше на пять лет выходят на пенсию жители Севера, но теперь минимальный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 календарных лет — в приравненных районах.
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Комментарии 1
Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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