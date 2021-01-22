В Госдуме предложили восстановить накопительную часть пенсии

В России следует восстановить накопительную часть пенсии. О том, что это необходимо сделать уже на новых условиях, заявила депутат Госдумы , член комитета думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.

По её словам, этот шаг позволит изменить нынешнюю пенсионную реформу таким образом, чтобы российские пенсионеры смогли бы получать достойные социальные выплаты.

Как считает политик, нынешняя модель плоха тем, что своё негативное влияние на её развитие оказывают негосударственные пенсионные фонды. Это приводит к тому, что у обычного россиянина остаётся очень мало способов, которыми он мог бы увеличить размер своей пенсии, кроме личных накоплений.