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Коронакризис заставил экономить почти каждого второго россиянина 

Лера Букина 27 минут назад
Коронакризис урезал расходы почти каждого второго россиянина
Фото: ТАСС
Около половины россиян (47%) стали экономить на фоне ситуации с пандемией коронавируса, пишет «Прайм» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.
В исследовании приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, занимающиеся планированием своих финансов.
Среди опрошенных оказались и те, кто пересмотрел свою финансовую стратегию в сторону увеличения расходов, — 8%. Отмечается, что мужчины чаще женщин принимали решение об увеличении трат (10% и 6% соответственно).
Также выяснилось, что молодежь чаще идет на траты накоплений в кризисной ситуации — 12% среди россиян до 24 лет против 5% среди граждан старше 45 лет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в декабре 2020 года объем выданных потребительских кредитов в России превысил 516 млрд рублей.
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