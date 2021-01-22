Коронакризис урезал расходы почти каждого второго россиянина

Около половины россиян (47%) стали экономить на фоне ситуации с пандемией коронавируса, пишет «Прайм» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, занимающиеся планированием своих финансов.

Среди опрошенных оказались и те, кто пересмотрел свою финансовую стратегию в сторону увеличения расходов, — 8%. Отмечается, что мужчины чаще женщин принимали решение об увеличении трат (10% и 6% соответственно).

Также выяснилось, что молодежь чаще идет на траты накоплений в кризисной ситуации — 12% среди россиян до 24 лет против 5% среди граждан старше 45 лет.