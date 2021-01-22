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«Мошеннические схемы теряют эффективность» 

Артём Кульша 3 часа назад
Эксперт заявила о снижение в России эффективности мошеннических схем
Фото: РИА Новости
Мошеннические схемы по отношению к держателям банковских карт теряют эффективность. Об этом генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева заявила «Ведомостям».
В июле и декабре 2020 года НАФИ провел опросы, согласно результатам которых 45% держателей карт сталкивались с мошенничеством. Это в полтора раза выше, чем с июля по декабрь прошлого года (31%). При этом доля россиян, пострадавших от мошенничества, не изменилась.

«Это может свидетельствовать о том, что мошеннические схемы медленно, но все же теряют свою эффективность: для достижения такого же результата, как полгода назад, злоумышленникам приходится обзванивать в 1,5 раза больше людей», — сообщила Имаева.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга и граждане 35-44 лет сталкивались с мошенничеством чаще других. Преступники связывались с ними путем звонков, смс и писем на электронную почту.
На днях, как сообщал «Рамблер», стало известно, что блогерша Кира Сорокина по переписке в WhatsApp познакомилась c неким Андреем К. Он сообщил ей, что является депутатом, и пообещал помочь по работе, а позже попросил дать деньги в долг. Сорокина перевела ему более 260 тысяч рублей. После этого мужчина перестал ей писать, а на ее звонки стал отвечать грубо и с угрозами.
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Личный счет , Гузелия Имаева , Ведомости
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