Эксперт заявила о снижение в России эффективности мошеннических схем

Мошеннические схемы по отношению к держателям банковских карт теряют эффективность. Об этом генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева заявила «Ведомостям».

В июле и декабре 2020 года НАФИ провел опросы, согласно результатам которых 45% держателей карт сталкивались с мошенничеством. Это в полтора раза выше, чем с июля по декабрь прошлого года (31%). При этом доля россиян, пострадавших от мошенничества, не изменилась.

«Это может свидетельствовать о том, что мошеннические схемы медленно, но все же теряют свою эффективность: для достижения такого же результата, как полгода назад, злоумышленникам приходится обзванивать в 1,5 раза больше людей», — сообщила Имаева.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга и граждане 35-44 лет сталкивались с мошенничеством чаще других. Преступники связывались с ними путем звонков, смс и писем на электронную почту.

На днях, как сообщал «Рамблер», стало известно, что блогерша Кира Сорокина по переписке в WhatsApp познакомилась c неким Андреем К. Он сообщил ей, что является депутатом, и пообещал помочь по работе, а позже попросил дать деньги в долг. Сорокина перевела ему более 260 тысяч рублей. После этого мужчина перестал ей писать, а на ее звонки стал отвечать грубо и с угрозами.