Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.59
89.75
89.21
Прогноз
25.01 – 01.02
$
74.80
89.76
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0014
13.01
1.2155
13.01

Холода заставили россиян скупать шубы и меховые изделия 

Лера Букина 2 часа назад
Холода заставили россиян скупать шубы и меховые изделия
Фото: Рамблер
В России в январе 2021 года зафиксирован рост спроса на шубы и изделия из натурального и искусственного меха в связи с морозами, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования «Платформы ОФД».
Отмечается, что в период с 1 по 20 января в сравнении с тем же периодом 2020 года количество покупок шуб и меховых изделий увеличилось на 21%, а средний чек покупки вырос на 20%, составив 26 080 рублей. Лидерами по числу продаж стали норковые шубы, полушубки и жилеты, а также изделия из искусственного меха.
В категории «шапки» наиболее продаваемыми были детские шапки-шлемы, вязаные головные уборы для взрослых и шапки для бани. Средний чек покупки составил 1575 рублей. Данный показатель выше прошлогоднего на 3%. Объем продаж увеличился на 9%.
В категории «куртки» самые продаваемые были куртки с пухом, детские куртки и куртки-анораки. Средний чек покупки составил 3730 рублей. Этот показатель выше прошлогоднего на 17%. Объем продаж увеличился на 3%.
В Lamoda отметили, что в январе траты жителей Москвы на зимнюю одежду выросли на 22%. Там также рассказали, что продажи шуб из искусственного меха увеличились на 57%, траты на термобелье стали больше в 3,2 раза, на термоноски — в 12,8 раза больше, чем в 2020 году.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России из-за резкого похолодания было зафиксировано резкое увеличение продаж обогревательных приборов: с 11 по 16 января частота покупок данных товаров возросла на 160%.
Видео дня. Россияне стали экономить на продуктах
Комментарии
Личный счет , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение