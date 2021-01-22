Холода заставили россиян скупать шубы и меховые изделия 

В России в январе 2021 года зафиксирован рост спроса на шубы и изделия из натурального и искусственного меха в связи с морозами, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования «Платформы ОФД».

Отмечается, что в период с 1 по 20 января в сравнении с тем же периодом 2020 года количество покупок шуб и меховых изделий увеличилось на 21%, а средний чек покупки вырос на 20%, составив 26 080 рублей. Лидерами по числу продаж стали норковые шубы, полушубки и жилеты, а также изделия из искусственного меха.

В категории «шапки» наиболее продаваемыми были детские шапки-шлемы, вязаные головные уборы для взрослых и шапки для бани. Средний чек покупки составил 1575 рублей. Данный показатель выше прошлогоднего на 3%. Объем продаж увеличился на 9%.

В категории «куртки» самые продаваемые были куртки с пухом, детские куртки и куртки-анораки. Средний чек покупки составил 3730 рублей. Этот показатель выше прошлогоднего на 17%. Объем продаж увеличился на 3%.

В Lamoda отметили, что в январе траты жителей Москвы на зимнюю одежду выросли на 22%. Там также рассказали, что продажи шуб из искусственного меха увеличились на 57%, траты на термобелье стали больше в 3,2 раза, на термоноски — в 12,8 раза больше, чем в 2020 году.