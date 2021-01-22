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ЦБ предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
Банк России предупреждает россиян о новой схеме телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Телефонные мошенники стали использовать новую схему. Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России", — указано в сообщении.

Телефонные мошенники начали представляться финомбудсменом
Регулятор отмечает, что таким образом мошенники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях, чтобы в дальнейшем использовать полученные данные для хищения денег со счетов граждан.
Также в ЦБ обращаются внимание, что регулятор не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций.

"Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник", — говорится в сообщении.

В связи с учащением случаев с использованием телефонными мошенниками этого сценария регулятор рекомендует банкам учитывать его при организации работы службы поддержки клиентов, а также предупреждать граждан о рисках разглашения персональных данных и данных платежных карт.
Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, если на человека заведут уголовное дело, ему на почту придет официальная повестка о вызове к следователю или дознавателю, при этом повестка может прийти и в рамках доследственной проверки.

"В случае звонка от полицейского МВД рекомендует позвонить в дежурную часть и уточнить, действительно ли такой сотрудник существует. Передавать информацию о своих счетах и картах не следует", — напомнила она.

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Личный счет , Видео , МВД , Центральный банк России
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