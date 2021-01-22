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Эксперт объяснил, как дешево покупать валюту при любом курсе 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт подсказал способ дешево покупать валюту при любом курсе
Фото: РИА Новости
Выгодно приобретать валюту через брокерский счет на Московской бирже. Данный способ позволяет покупать валюту по текущему биржевому курсу, то есть фактически по реальной цене, заявил агентству «Прайм» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«В банках разница между курсом покупки и продажи валюты обычно достигает 1-2 рубля, а в периоды повышенных курсовых колебаний спред увеличивается до 4-5 рублей и выше. В случае же с биржевым обменом брокер удержит лишь доли процента от сделки в виде комиссии», — подчеркнул он.

Эксперт указал на то, что благодаря данному способу удобно конвертировать средства, так как покупать валюту можно не выходя из дома с помощью мобильных приложений. Отмечается, что все совершаемые операции пользователя фиксируются в системе торгов биржи. Деньги выводятся на банковский счет или карту.
По словам Бахтина, покупку доллара лучше всего совершать в периоды укрепления российской валюты. Он пояснил, что чаще всего именно ближе к концу каждого месяца, а именно в 20-х числах, рубль получает поддержку со стороны налогового периода, когда организации конвертируют валюту в рубли для того, чтобы осуществить налоговые платежи.
Бахтин считает оптимальным вариантом совершать покупку валюты регулярно, небольшими частями.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировал курс доллара в 70-80 рублей и евро за 82-92 рубля в 2021 году.
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Комментарии
Личный счет , Александр Бахтин , Московская биржа
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