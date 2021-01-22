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Минтруд предложил дать право отказаться от опасной работы 

Лера Букина 1 час назад
Минтруд предложил дать право отказаться от опасной работы
Фото: РИА Новости
Минтруд РФ намерен предоставить работникам право отказываться от выполнения задания, если возникает опасность для их жизни и здоровья. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.
Такой нормы раньше не было, она впервые вводится, отметил Вовченко.
Кроме того, он рассказал, что государственную политику в области охраны труда собираются дополнить новыми направлениями, которые предусматривают, в частности, формирование основ для оценки управления профессиональными рисками и повышение уровня защиты прав трудящихся.
Ожидается, что благодаря данным изменениям уровень травматизма на производстве будет сокращен, а также будут улучшены условия труда, пояснил Вовченко.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России сократился список запрещенных для женщин профессий.
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Личный счет , Алексей Вовченко , Минтруд
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