Минтруд предложил дать право отказаться от опасной работы 

Минтруд РФ намерен предоставить работникам право отказываться от выполнения задания, если возникает опасность для их жизни и здоровья. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко

Такой нормы раньше не было, она впервые вводится, отметил Вовченко.

Кроме того, он рассказал, что государственную политику в области охраны труда собираются дополнить новыми направлениями, которые предусматривают, в частности, формирование основ для оценки управления профессиональными рисками и повышение уровня защиты прав трудящихся.

Ожидается, что благодаря данным изменениям уровень травматизма на производстве будет сокращен, а также будут улучшены условия труда, пояснил Вовченко.