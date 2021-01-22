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Власти определились с вопросом расчета услуг ЖКХ для апартаментов 

Лера Букина 41 минуту назад
Услуги ЖКХ для апартаментов в России будут рассчитываться, как для нежилых помещений, заявил глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Он также отметил, что данное предложение будет закреплено в разработанном законопроекте о правовом статусе апартаментов, сообщает ТАСС.
Мельниченко пояснил, что собственники апартаментов не получат каких-либо субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Он отметил, что в настоящее время сенаторы и Минстрой РФ решили, что те апартаменты, которые соответствуют необходимым требованиям к безопасности проживания, получат статус жилых помещений.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Совете Федерации РФ подготовили законопроект, который разрешает прописываться в апартаментах.
Личный счет , Видео , Олег Мельниченко , Совет Федерации , Минстрой , ИТАР-ТАСС
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