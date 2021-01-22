Все новости на карте

Услуги ЖКХ для апартаментов в России будут рассчитываться, как для нежилых помещений, заявил глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко . Он также отметил, что данное предложение будет закреплено в разработанном законопроекте о правовом статусе апартаментов, сообщает ТАСС.

Мельниченко пояснил, что собственники апартаментов не получат каких-либо субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Он отметил, что в настоящее время сенаторы и Минстрой РФ решили, что те апартаменты, которые соответствуют необходимым требованиям к безопасности проживания, получат статус жилых помещений.