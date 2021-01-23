Россиянам раскрыли уловки банков по вкладам

Банки могут применять различные уловки, чтобы привлечь клиентов для открытия вкладов, однако при их закрытии доходность может не соответствовать ожиданиям, рассказал основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко агентству "Прайм".

Так, в рекламе может быть указана высокая ставка по вкладу, однако в договоре банк может прописать, что такая ставка будет действовать ограниченное время, отметил эксперт.

Он также предупредил, что при досрочном расторжении договора доходность вклада может стать минимальной. При этом при возврате средств вкладчика могут быть удержаны уже выплаченные по вкладу проценты.

Кроме того, заблуждением является мнение о том, что при продлении вклада он будет действовать на тех же условиях, что и при первоначальном оформлении, добавил Ткаченко. По его словам, при продлении доходность вклада может снизиться.

Эксперт призвал клиентов при открытии вклада внимательно изучать договор и прилагающиеся к нему документы, чтобы избежать неприятных "сюрпризов". Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов перечислил способы наиболее эффективного накопления средств.