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Россиянам напомнили о повышении соцвыплат с 1 февраля 

Прайм 3 часа назад
Россиянам напомнили о повышении соцвыплат с 1 февраля
Фото: РИА Новости
С 1 февраля 2021 года в России традиционно увеличиваются социальные выплаты, пособия и компенсации.
В текущем году по предложению министерства труда и социальной защиты индексация этих видов выплат составит 4,9%. По данным Росстата, именно на столько за прошлый 2020 год в России выросли цены.
Отметим, что размер социальных выплат индексируется ежегодно, в феврале, потому, что это зависит от уровня прошлогодней инфляции. Этот показатель Росстат окончательно подсчитывает в первой половине января.
Итак, индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая начисляется порядка 15 миллионам россиян, которые пользуются правом на федеральные льготы. В частности, к их числу относятся:
инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, некоторые другие категории льготников.
Помимо этого, индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Согласно российскому законодательству, этот набор может предоставляться в натуральной либо денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг будет составлять 1 155 рублей в месяц. Он включает в себя услуги по лекарственному, санаторно-курортному обеспечению и проезду.
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Личный счет , Росстат , Минтруд
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