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Россияне назвали достаточный для счастливой жизни размер дохода 

News.ru и ещё 42 3 часа назад
Россияне оценили свое счастье в 166 тысяч рублей в месяц
Фото: ТАСС
Россиянину, чтобы чувствовать себя счастливым, достаточно в среднем 166 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют результаты проведённого сервисом по поиску работы SuperJob исследования.
При этом у мужчин запросы выше, чем у женщин, почти на треть: 187 тысяч и 146 тысяч рублей соответственно. Больше всего денег нужно жителям Москвы, их бы в среднем удовлетворила сумма в 220 тысяч рублей. Жителям Владивостока достаточно 200 тысяч, Ростова-на-Дону — 190 тысяч рублей, Челябинска — 175 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове, Хабаровске хватило бы 170 тысяч, передаёт RT.
Минимальные запросы у оренбуржцев — 124 тысячи рублей, а также у жителей Кирова (132 тысячи рублей), Пензы (136 тысяч рублей), Ульяновска и Барнаула (138 тысяч рублей).
В опросе приняли участие 22 тысячи россиян.
Как писал NEWS.ru, вакансии программиста, юриста, аниматора-мультипликатора и IT-аналитика вошли в топ самых высокооплачиваемых предложений для людей с неоконченным высшим образованием и соискателей без опыта работы.
Видео дня. Программист и юрист оказались в топе высокооплачиваемых вакансий
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