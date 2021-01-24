Эксперты назвали самые высокооплачиваемые студенческие вакансии 

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Эксперты рынка труда назвали самые высокооплачиваемые студенческие вакансии в России. Исследование провёл портал SuperJob

Выяснилось, что топовыми считаются вакансии программиста, юриста, аниматора-мультипликатора, аналитика.

Больше всего работодатели интересуются сферой IT: программистов забирают прямо со студенческой скамьи.

Интересные предложения имеются от НИИ, банков, кадровых агентств, строителей. Есть вакансии для молодых специалистов в области дизайна, юриспруденции, маркетинга.

Например, в Москве выпускнику-программисту предлагают зарплату в 90 тысяч рублей, юристу первичного приема — от 100 тысяч, младшему научному сотруднику — 76 тысяч, аниматору 2D — 60-75 тысяч, технику по эксплуатации зданий — 60 тысяч.

В Хабаровске финансовый советник получит от 65 тысяч, а младший менеджер по персоналу в Петербурге — 50 тысяч.

Предыдущее исследование показало, что 64% работодателей готовы принять на работу недавних студентов без опыта работы. В свою очередь выпускники российских вузов 2017— 2019 годов оценивают сложность поиска работы на 7,1 балла из 10. Большинство молодых считает основной сложностью отсутствие опыта (68%).