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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые студенческие вакансии 

Майк Габриелян 2 часа назад
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые студенческие вакансии
Фото: РИА Новости
Эксперты рынка труда назвали самые высокооплачиваемые студенческие вакансии в России. Исследование провёл портал SuperJob.
Выяснилось, что топовыми считаются вакансии программиста, юриста, аниматора-мультипликатора, аналитика.
Больше всего работодатели интересуются сферой IT: программистов забирают прямо со студенческой скамьи.
Интересные предложения имеются от НИИ, банков, кадровых агентств, строителей. Есть вакансии для молодых специалистов в области дизайна, юриспруденции, маркетинга.
Например, в Москве выпускнику-программисту предлагают зарплату в 90 тысяч рублей, юристу первичного приема — от 100 тысяч, младшему научному сотруднику — 76 тысяч, аниматору 2D — 60-75 тысяч, технику по эксплуатации зданий — 60 тысяч.
В Хабаровске финансовый советник получит от 65 тысяч, а младший менеджер по персоналу в Петербурге — 50 тысяч.
Предыдущее исследование показало, что 64% работодателей готовы принять на работу недавних студентов без опыта работы. В свою очередь выпускники российских вузов 2017— 2019 годов оценивают сложность поиска работы на 7,1 балла из 10. Большинство молодых считает основной сложностью отсутствие опыта (68%).
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве запустили новый проект для трудоустройства молодежи.
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