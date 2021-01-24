Эксперт предупредил о дефиците товаров из-за заморозки цен 

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Эксперты заявили, что замороженные цены на картофель, макароны и яйца приведут к подорожанию или дефициту продуктов.

«Если вмешиваться в действие ценового механизма, возникнут побочные эффекты. Цены вырастут ровно на те товары, стоимость которых государство решило «заморозить». В данном случае подорожают макароны, яйца и картофель», — заявил Буклемишев.

Он отметил, что производители найдут выход из ситуации, и он будет не в пользу потребителя. Они примутся экономить: занижать качество, уменьшать объемы продукта и упаковки, повышать цены на аналоги.

Такого же мнения придерживается экономист Антон Любич. По его словам, цена на похожие товары производителя вырастет. Убытки от производства контролируемого продукта изготовитель включит в стоимость других товаров.

Преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко считает, что некоторые производители могут вовсе уйти с рынка и это приведет к дефициту товаров.

По мнению Юрченко, ретейлерам невыгодно завышать цены на другие продукты из-за конкуренции.