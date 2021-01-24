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Эксперт предупредил о дефиците товаров из-за заморозки цен 

Майк Габриелян 1 час назад
Эксперт предупредил о дефиците товаров из-за заморозки цен
Фото: РИА Новости
Эксперты заявили, что замороженные цены на картофель, макароны и яйца приведут к подорожанию или дефициту продуктов.
В частности, так считает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Его цитирует URA.RU.

«Если вмешиваться в действие ценового механизма, возникнут побочные эффекты. Цены вырастут ровно на те товары, стоимость которых государство решило «заморозить». В данном случае подорожают макароны, яйца и картофель», — заявил Буклемишев.

Он отметил, что производители найдут выход из ситуации, и он будет не в пользу потребителя. Они примутся экономить: занижать качество, уменьшать объемы продукта и упаковки, повышать цены на аналоги.
Такого же мнения придерживается экономист Антон Любич. По его словам, цена на похожие товары производителя вырастет. Убытки от производства контролируемого продукта изготовитель включит в стоимость других товаров.
Преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко считает, что некоторые производители могут вовсе уйти с рынка и это приведет к дефициту товаров.
По мнению Юрченко, ретейлерам невыгодно завышать цены на другие продукты из-за конкуренции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что власти призвали российские регионы удержать цены на картофель и яйца. В частности, Минсельхоз рекомендовал местным чиновникам провести переговоры с производителями.
Видео дня. Правительство может ввести предельную цену на зерно и макароны
Комментарии
Личный счет , Константин Юрченко , Олег Буклемишев , МГУ , Минсельхоз , РИА Ura.ru
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