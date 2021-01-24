Аналитики рассказали, где выгоднее покупать валюту 

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Аналитики инвестиционных компаний и банков рассказали, где и когда выгоднее всего покупать валюту в России. Мнение специалистов приводит « Прайм ».

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин полагает, что наилучшим способом для покупки долларов, евро, иен и франков будет брокерский счёт. Брокер возьмет комиссию только в доли процента от сделки. Это значительнее выгоднее, чем в банке, поскольку там разница между курсом покупки и продажи обычно достигает нескольких рублей.

По мнению эксперта, именно такой тип валютных сделок наиболее выгоден и удобен.

Эксперты также рассказали, что сейчас приобрести валюту можно в специальных мобильных приложениях. Причем там возможна покупка от 1 доллара или 1 евро, что иногда может быть удобно покупателю.

Специалисты говорят, что покупать валюту нужно системно и небольшими частями.

В соответствии с прогнозом аналитиков, курс доллара снизится примерно на 20 копеек, к 75 рублям, евро — на 50 копеек, к 91 рублю.

Риск санкций пока остается умеренным, а текущее ослабление рубля — хорошая возможность для продажи валюты. Приток от внешнеторговых операций продолжит поддерживать рубль в ближайшие месяцы. Так считает представитель банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин.