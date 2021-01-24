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Названы причины возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам 

Майк Габриелян 2 часа назад
Названы причины возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам
Фото: ТАСС
Экономист назвал три основные причины для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
По словам эксперта РИСИ Михаила Беляева, пожилые россияне испытывают финансовые трудности. Хоть и немного, но им поможет ежегодное увеличение выплат на величину инфляции.
Вторая причина связана с тем, что работающие пенсионеры зачастую чувствуют себя ущемлёнными. Дело в том, что их ровесники порой не работают, но получают пенсию больше.
В-третьих, важно восстановить социальную справедливость. Именно об этом ранее упоминал президент России Владимир Путин.
Напомним, законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров накануне внесли в Госдуму.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как россиянам дистанционно назначают социальные выплаты.
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Личный счет , Владимир Путин , Госдума
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