Названы причины возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам 

Экономист назвал три основные причины для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта РИСИ Михаила Беляева, пожилые россияне испытывают финансовые трудности. Хоть и немного, но им поможет ежегодное увеличение выплат на величину инфляции.

Вторая причина связана с тем, что работающие пенсионеры зачастую чувствуют себя ущемлёнными. Дело в том, что их ровесники порой не работают, но получают пенсию больше.

В-третьих, важно восстановить социальную справедливость. Именно об этом ранее упоминал президент России Владимир Путин

Напомним, законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров накануне внесли в Госдуму