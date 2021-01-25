В России могут подорожать товары из-за закона об утилизации упаковки

Возложение полной ответственности за утилизацию упаковки из-под товаров на их производителей может привести к подорожанию товаров. Об этом сообщает «Царьград».

В 2015 году, как сообщал «Рамблер», в России вступила в силу система расширенной ответственности производителей. Она предусматривает обязанность производителей утилизировать определенный объем изделий, потерявших потребительские свойства.

Объем определяет правительство, а выполнить норматив можно тремя способами — переработать мусор самостоятельно, заплатить за это другой компании или заплатить экологический сбор.

В декабре правительство утвердило концепцию развития системы. В ней говорится, что до сих пор система не принесла существенных результатов, почему с компаний следует брать обязательства заняться утилизацией, повышать норматив утилизации и усилить ответственность за утилизацию упаковки до 100-процентной.

19 января депутат Госдумы Александр Фокин внес законопроект, предусматривающий обязанность компаний утилизировать объем упаковки, равный проданному или ввезенному, или платить экосбор за весь ее объем.

Фокин подчеркнул, что его поправки учитывают позицию правительства, и высказал мнение, что они позволят увеличить собираемость экосбора до 150-160 миллиардов рублей в год.