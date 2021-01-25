Роскачество раскрыло схему обмана граждан на удаленке

По подсчетам Минтруда , в ближайшие годы на легализованную удаленную работу перейдут до 5 миллионов россиян. Однако "удаленка" привлекает не только законопослушных людей, но и мошенников.

Эксперты Роскачества обнаружили целую систему обмана соискателей, решивших поработать из дома. Так, на первом этапе жертве звонит мошенник, который маскируется под представителя работодателя (или сотрудника кадрового агентства) и озвучивает выгодные условия труда. Если человек заинтересовался, тогда озвучивается необходимость установить на телефон приложение, ссылку на которое присылает рекрутер. Предлоги для установки приложения могут быть разные: защищенный корпоративный мессенджер, в котором пройдет следующий этап собеседования; несуществующий продукт компании, с которым якобы нужно ознакомиться, и тому подобное.

Как только жертва установит на свой смартфон приложение, начинается третий и ключевой этап: вирус, спрятанный внутри программы, в зависимости от типа зловреда, либо сразу передает прямое управление телефоном злоумышленнику, либо перехватывает пароль от мобильного банка жертвы. Итог всегда один — исчезающие со счета деньги.

Для того, чтобы не стать жертвой обмана, эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества напоминают простые правила. Ни в коем случае нельзя направлять незнакомым людям сканы документов, особенно на начальном этапе общения. Никакие навязанные приложения и опции не помогут найти хорошую работу. Если у работодателя есть конфиденциальная информация по работе, он сообщит ее только после официального трудоустройства. Поэтому нельзя переходить по ссылкам на скачивание файлов и приложений, которые присылают незнакомые и малознакомые люди. Стоит всегда держать включенным антивирус на ПК и смартфоне, не забывать его обновлять и регулярно проводить сканирование на вирусы.