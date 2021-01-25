Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
01.02 – 08.02
$
73.29
88.86
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Роскачество раскрыло новую схему удаленного грабежа россиян 

Российская Газета 50 минут назад
Роскачество раскрыло схему обмана граждан на удаленке
Фото: globallookpress.com
По подсчетам Минтруда, в ближайшие годы на легализованную удаленную работу перейдут до 5 миллионов россиян. Однако "удаленка" привлекает не только законопослушных людей, но и мошенников.
Эксперты Роскачества обнаружили целую систему обмана соискателей, решивших поработать из дома. Так, на первом этапе жертве звонит мошенник, который маскируется под представителя работодателя (или сотрудника кадрового агентства) и озвучивает выгодные условия труда. Если человек заинтересовался, тогда озвучивается необходимость установить на телефон приложение, ссылку на которое присылает рекрутер. Предлоги для установки приложения могут быть разные: защищенный корпоративный мессенджер, в котором пройдет следующий этап собеседования; несуществующий продукт компании, с которым якобы нужно ознакомиться, и тому подобное.
Как только жертва установит на свой смартфон приложение, начинается третий и ключевой этап: вирус, спрятанный внутри программы, в зависимости от типа зловреда, либо сразу передает прямое управление телефоном злоумышленнику, либо перехватывает пароль от мобильного банка жертвы. Итог всегда один — исчезающие со счета деньги.
Для того, чтобы не стать жертвой обмана, эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества напоминают простые правила. Ни в коем случае нельзя направлять незнакомым людям сканы документов, особенно на начальном этапе общения. Никакие навязанные приложения и опции не помогут найти хорошую работу. Если у работодателя есть конфиденциальная информация по работе, он сообщит ее только после официального трудоустройства. Поэтому нельзя переходить по ссылкам на скачивание файлов и приложений, которые присылают незнакомые и малознакомые люди. Стоит всегда держать включенным антивирус на ПК и смартфоне, не забывать его обновлять и регулярно проводить сканирование на вирусы.

"Дистанционная занятость не подразумевает работу без составления договора и гарантий. Требуйте от любого работодателя официальных подтверждений законности действий организации или компании и документального оформления ваших трудовых отношений, проверяйте и перепроверяйте возможности легкого заработка, они могут обернуться тяжелыми потерями", — советует Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Видео дня. Программист и юрист оказались в топе высокооплачиваемых вакансий
Российская Газета: последние новости
Около миллиона "умных" счетчиков могут оказаться вне закона Около миллиона "умных" счетчиков могут оказаться вне закона Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества Названы самые "денежные" вакансии для студентов в России Названы самые "денежные" вакансии для студентов в России
Комментарии
Личный счет , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение