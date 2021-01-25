ПФР рассказал о быстром способе узнать размер будущей пенсии 

Жители России могут узнать размер будущих пенсий через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ (ПФР) в любой момент, пишет РИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Так, в разделе «Пенсии» необходимо выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах».

«Сведения поступят в режиме реального времени. Справка будет подписана усиленной квалифицированной электронной подписью», — сказано в сообщении ПФР.

Отмечается, что в документе должны быть указаны ФИО пенсионера, его дата рождения, СНИЛС, а также наименование подразделения ПФР. У тех пенсионеров, кто работает после выхода на пенсию, будет указано два вида выплат — сумма ежемесячных выплат после увольнения и выплаты в данный момент.