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ПФР рассказал о быстром способе узнать размер будущей пенсии 

Лера Букина 2 часа назад
ПФР рассказал о быстром способе узнать размер будущей пенсии
Фото: РИА Новости
Жители России могут узнать размер будущих пенсий через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ (ПФР) в любой момент, пишет РИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ПФР.
Так, в разделе «Пенсии» необходимо выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах».

«Сведения поступят в режиме реального времени. Справка будет подписана усиленной квалифицированной электронной подписью», — сказано в сообщении ПФР.

Отмечается, что в документе должны быть указаны ФИО пенсионера, его дата рождения, СНИЛС, а также наименование подразделения ПФР. У тех пенсионеров, кто работает после выхода на пенсию, будет указано два вида выплат — сумма ежемесячных выплат после увольнения и выплаты в данный момент.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Госдума , ФедералПресс
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