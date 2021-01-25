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Россиян предупредили о резком росте цен на отдых в 2021 году 

Прайм и ещё 3 31 минуту назад
Цены на отдых в 2021 году вырастут на 10-15%
Фото: ТАСС
Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует рост цен на туристические услуги на территории России. При благоприятном сценарии развития ситуации с пандемией COVID-19 стоимость отдыха для россиян станет дороже в среднем как минимум на 10-15% по сравнению с 2020 годом, сообщает ассоциация.

"Аналитики АТОР еще в конце декабря 2020 года пришли к выводу, что в даже в средне-оптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10-15%, а в пессимистичном — и выше. Статистические выкладки туроператоров подтверждают этот прогноз", — рассказали в АТОР.

По данным туроператоров, уже в январе на этапе раннего бронирования туров на южные курорты России цены отелей на лето 2021 года выросли по сравнению с январем 2020 года от 3 до 20% в зависимости от категории отеля. Средний рост цен по рынку на летнее размещение на курортах Краснодарского края и Крыма, по общему мнению туроператоров, сейчас составляет 10% по сравнению с прошлым годом.
Однако при этом все игроки согласны, что цены на Юг России продолжат расти при высоких темпах заполнения отелей и санаториев. Они отмечают, что российским отелям сейчас свойственно динамическое ценообразование.

"Практически аналогичные цифры приводят и аналитики TUI Россия. По их прогнозам, после окончаний акций раннего бронирования, то есть с конца марта 2021 года, цены на отели Юга России могут вырасти уже на 20-30% по сравнению с прошлым годом", — добавили в АТОР.

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Личный счет , Ассоциация туроператоров России
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