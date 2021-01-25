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Раскрыта новая схема удаленного грабежа россиян 

Лера Букина 2 часа назад
Роскачество раскрыло схему обмана ищущих работу на удаленке
Фото: globallookpress.com
Эксперты Роскачества раскрыли целую систему обмана соискателей, которые решили поработать в дистанционном режиме, пишет «Российская газета».
Так, жертве звонит злоумышленник, представляющийся сотрудником компании, и предлагает заманчивые условия труда. Заинтересовавшемуся соискателю предлагается установить на телефон приложение, ссылку на которое присылает злоумышленник. Мошенники пытаются убедить гражданина в необходимости установки приложения. Внутри установленной программы — вирус, который передает мошеннику прямое управление гаджетом жертвы. Также вирус может перехватить пароль от мобильного банка жертвы. Таким образом со счета соискателя исчезают деньги.
Во избежание столкновения с мошенничеством эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества напоминают простые правила. Нельзя направлять незнакомым людям сканы документов, особенно на первом этапе общения. Они также подчеркивают, что установка приложений не поможет найти достойную работу. Если у работодателя имеется конфиденциальная информация по работе, он сообщит ее только после официального трудоустройства. Также россиянам рекомендуют не переходить по ссылкам на скачивание файлов и приложений, которые присылают незнакомые и малознакомые люди. Следует всегда держать включенным антивирус на ПК и смартфоне, не забывать его обновлять и регулярно проводить сканирование на вирусы, говорят эксперты.

«Дистанционная занятость не подразумевает работу без составления договора и гарантий. Требуйте от любого работодателя официальных подтверждений законности действий организации или компании и документального оформления ваших трудовых отношений, проверяйте и перепроверяйте возможности легкого заработка, они могут обернуться тяжелыми потерями», — рекомендует заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Ранее «Рамблер» сообщал, что ЦБ РФ предупреждает граждан о новой схеме телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов.
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Комментарии
Личный счет , МВД , Центральный банк России , "Российская газета"
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