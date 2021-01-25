Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
01.02 – 08.02
$
75.60
92.00
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

В Госдуме раскритиковали замену «умных» счетчиков 

Лера Букина 28 минут назад
В Госдуме раскритиковали замену «умных» счетчиков
Фото: ТАСС
Замена импортных «умных» счетчиков на отечественные не имеет никаких оснований и больше похожа на лоббистское решение, заявил «Ура.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин. Еще существует шанс, что россияне будут освобождены от обязательства по замене счетчиков, считает он.
Как стало известно ранее, на фоне введения новых стандартов не менее миллиона граждан России вынуждены будут поменять «умные» счетчики электричества. Такая необходимость появилась в связи с тем, что, по приказу Минцифры, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признан отечественный NB-Fi. Многие операторы опасаются, что перечень будет обязательным для применения, а замена электросчетчиков приведет к повышению цен на электроэнергию.

«Одно дело, когда предлагают просто устанавливать отечественные приборы учета — это будет вполне логично, особенно с учетом того, что разницы между зарубежными и российскими приборами нет. Но замена уже установленных приборов учета — это слишком», — подчеркнул Ионин.

Целесообразность переустановки «умных» счетчиков поставил под сомнение и сопредседатель общественного движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев. По его словам, все зависит от того, платная ли эта замена или бесплатная. В первом случае ситуация будет похожа на финансовую аферу, считает он. Катаев опасается того, что такое положение может лишь усугубить ситуацию с мошенничеством в сфере ЖКХ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что установка счетчиков и энергосберегающего оборудования позволит снизить итоговую сумму в платежной квитанции за услуги ЖКХ. Такого мнения придерживаются эксперты.
Видео дня. Программист и юрист оказались в топе высокооплачиваемых вакансий
Комментарии
Личный счет , Дмитрий Ионин , Дмитрий Катаев , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение