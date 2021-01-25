В Госдуме раскритиковали замену «умных» счетчиков 

Замена импортных «умных» счетчиков на отечественные не имеет никаких оснований и больше похожа на лоббистское решение, заявил «Ура.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин . Еще существует шанс, что россияне будут освобождены от обязательства по замене счетчиков, считает он.

Как стало известно ранее, на фоне введения новых стандартов не менее миллиона граждан России вынуждены будут поменять «умные» счетчики электричества. Такая необходимость появилась в связи с тем, что, по приказу Минцифры, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признан отечественный NB-Fi. Многие операторы опасаются, что перечень будет обязательным для применения, а замена электросчетчиков приведет к повышению цен на электроэнергию.

«Одно дело, когда предлагают просто устанавливать отечественные приборы учета — это будет вполне логично, особенно с учетом того, что разницы между зарубежными и российскими приборами нет. Но замена уже установленных приборов учета — это слишком», — подчеркнул Ионин.

Целесообразность переустановки «умных» счетчиков поставил под сомнение и сопредседатель общественного движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев . По его словам, все зависит от того, платная ли эта замена или бесплатная. В первом случае ситуация будет похожа на финансовую аферу, считает он. Катаев опасается того, что такое положение может лишь усугубить ситуацию с мошенничеством в сфере ЖКХ.