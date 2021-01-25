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Россиян призвали искать источники дохода помимо зарплаты 

Вероника Полынина 35 минут назад
Доктор экономических наук Сергей Смирнов посоветовал россиянам иметь дополнительный источник дохода помимо зарплаты.
По словам экономиста, в сегодняшних реалиях рассчитывать на одну лишь зарплату рискованно и неактуально, поэтому необходимо искать альтернативные пути дохода, например, депозиты, облигации федерального займа.
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«Зарплата — это всё-таки риск высокий, что тебя завтра уволят или того, что потребность в продукции твоей фирмы перестанет быть актуальной и злободневной для населения. Поэтому нужно подстраховываться, как мне кажется. Не на всех хватит высокоэффективных по уровню заработной платы рабочих мест», — предупредил Сергей Смирнов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики сервиса Superjob выяснили, какую зарплату россияне считают оптимальной. Так, среднестатистическому работнику в России в месяц достаточно 166 тысяч рублей. При этом запросы мужчин оказались на 28% выше: они называли сумму в 187 тысяч рублей, тогда как женщинам «для счастья» достаточно 146 тысяч рублей.
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Личный счет , Сергей Смирнов , Радиостанция "Говорит Москва"
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