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Базовый уровень доходности вкладов в рублях в феврале составит 4,8% 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Уровень доходности вкладов в феврале составит 4,8%
Фото: ТАСС
Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в феврале на уровне 4,812% годовых после 4,815% в январе, следует из материалов регулятора.
Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 4,684%. Базовый уровень доходности по рублевым вкладам от 91 до 180 дней — 4,106%, от 181 дня до года — 4,815%, по вкладам сроком больше года — 4,916%.
По вкладам граждан в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,38%, на срок до 90 дней — 0,457%, от 91 до 180 дней — 0,52%, от 181 дня до года — 0,803%, на срок свыше года — 1,331%.
В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования составит 0,008%, на срок до 90 дней — 0,01%, от 91 до 180 дней — 0,01%, от 181 дня до года — 0,01%, на срок больше года — 0,04%.
Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.
В свою очередь, ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов в валюте и рублях как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на два процентных пункта банк будет платить только базовую ставку.
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Личный счет , Центральный банк России
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