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Названы способы получить повышенную пенсию 

Лера Букина 5 часов назад
Юрист перечислила способы получить повышенную пенсию
Фото: РИА Новости
Наиболее реальный способ обеспечить себе достойную пенсию — рассмотреть государственную гражданскую или военную службы, пишет «МК». Что касается расчета пенсии, то он строится на пенсионном коэффициенте — баллах, которые начисляются россиянам за каждый год работы при определенной заработной плате. На эти баллы есть лимит, и, соответственно, формируется лимит на максимально высокую зарплату. Так, в 2020 году эта сумма составляла 87 тысяч рублей.
В разговоре с «МК» юрист Любовь Шурыга отметила, что для получения достойной пенсии нужна не большая зарплата, а определенные места работы.
Он подчеркнула, что сейчас более выгодно думать о соотношении зарплаты и будущей пенсии тем, кто получает примерно до 100 тысяч рублей в месяц.
Шурыга отметила, что в настоящее время нет возможности заработать в год больше определенного количества пенсионных баллов. Например, в 2020 году это было 9,57 балла. В 2021 году она прогнозирует показатель в 10 баллов. Максимальный предел для такого результата — заработная плата около 87 или 110 тысяч рублей пропорционально, говорит она. Получается, что в случае более высокой зарплаты сумма словно растворяется, не влияя на будущую пенсию.
Шурыга предложила простой вариант решения ситуации — делать накопления и формировать свою пенсию самостоятельно. По словам юриста, получать максимальные ежегодные пенсионные баллы нужно в течение всего срока трудовой деятельности. Благодаря этому можно получать в будущем пенсию порядка 40 тысяч рублей. Но она заметила, что такой способ менее эффективен, чем способ с получением «специальной» пенсии, которая полагается государственным гражданским и военным служащим. Максимальная пенсия военнослужащих составляет 85% от их зарплаты. А если бывший военный ушел работать в мирную сферу и достиг пенсионного возраста, он может рассчитывать на две пенсии — обычную и военную.
Ранее «Рамблер» сообщал, что граждане могут узнать размер будущих пенсий через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ (ПФР) в любой момент.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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