Цены на услуги ЖКХ в России увеличились на 3,55% при годовой инфляции в 4,91%, что является рекордным показателем за 19 лет, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По мнению экспертов, ситуация с подобным ростом цен обусловлена пандемией коронавируса, во время которой некоторые регионы решили не увеличивать стоимость услуг ЖКХ и временно отменили сборы взносов за капитальный ремонт.

Отмечается, что в 15 регионах эксперты зафиксировали увеличение цен выше уровня инфляции, например, в Республике Коми, где цены на коммунальные услуги подорожали на 16,2%.

За год больше всего в среднем по стране подорожало водоотведение — на 4,78%. Также подорожала горячая вода — на 4,32%, электричество — на 3,96% и отопление — на 3,36%.