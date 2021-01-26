Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

В России зафиксировали рекордное подорожание услуг ЖКХ 

Лера Букина 4 часа назад
Цены на услуги ЖКХ в России увеличились на 3,55% при годовой инфляции в 4,91%, что является рекордным показателем за 19 лет, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По мнению экспертов, ситуация с подобным ростом цен обусловлена пандемией коронавируса, во время которой некоторые регионы решили не увеличивать стоимость услуг ЖКХ и временно отменили сборы взносов за капитальный ремонт.
Отмечается, что в 15 регионах эксперты зафиксировали увеличение цен выше уровня инфляции, например, в Республике Коми, где цены на коммунальные услуги подорожали на 16,2%.
За год больше всего в среднем по стране подорожало водоотведение — на 4,78%. Также подорожала горячая вода — на 4,32%, электричество — на 3,96% и отопление — на 3,36%.
Экономист призвал искать источники дохода помимо зарплаты
Ранее «Рамблер» сообщал, что установка счетчиков и энергосберегающего оборудования поможет снизить итоговую сумму в платежной квитанции за услуги ЖКХ. Такого мнения придерживаются эксперты.
Комментарии 411
Личный счет , Видео , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение