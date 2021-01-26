В Госдуме рассказали о сумме прибавки работающим пенсионерам

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Дмитриева отметила, что в среднем накопленная недоиндексация пенсий за годы ее заморозки у работающих пенсионеров составляет приблизительно 3-3,5 тысячи рублей каждому.

«Соответственно, если начнется индексация, то у каждого работающего ветерана пенсия должна повыситься примерно на эту сумму», — сказала депутат.

Напомним, в Госдуму поступил законопроект, возвращающий механизм индексации пенсий для работающих пенсионеров. При возвращении индексации ее должны насчитать за все «пропущенные годы».

Пенсии работающих пожилых граждан не индексируются с 2016 года. Прибавка к пенсии пенсионерам полагается только после увольнения.