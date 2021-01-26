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Названа сумма готовящейся прибавки работающим пенсионерам 

Лера Букина 3 часа назад
В Госдуме рассказали о сумме прибавки работающим пенсионерам
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы и доктор экономических наук Оксана Дмитриева назвала конкретный размер прибавки к пенсии работающих пенсионеров, сообщает Primpress.
Дмитриева отметила, что в среднем накопленная недоиндексация пенсий за годы ее заморозки у работающих пенсионеров составляет приблизительно 3-3,5 тысячи рублей каждому.

«Соответственно, если начнется индексация, то у каждого работающего ветерана пенсия должна повыситься примерно на эту сумму», — сказала депутат.

Напомним, в Госдуму поступил законопроект, возвращающий механизм индексации пенсий для работающих пенсионеров. При возвращении индексации ее должны насчитать за все «пропущенные годы».
Пенсии работающих пожилых граждан не индексируются с 2016 года. Прибавка к пенсии пенсионерам полагается только после увольнения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что индексация пенсий работающим пенсионерам будет ниже уровня инфляции и пройдет в два этапа. Такой прогноз сделала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
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Личный счет , Оксана Дмитриева , Анна Бодрова , Госдума
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