«Серый» рынок MacBook вырос вдвое на фоне дефицита устройств

Из-за дефицита новых ноутбуков Apple в России на рынке активизировались перекупщики. Количество нелегальных поставок новых MacBook на процессоре M1 за последние два месяца составили примерно 14–16% от количества устройств, официально ввезенных вендором в Россию. Об этом «Известиям» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин

В настоящее время объем «серых» устройств на рынке составляет не более 1 тысяч штук, отметил Муртазин. Данный показатель больше в два раза, чем обычные объемы поставок «серых» ноутбуков Apple.

Нелегальный товар отгружается из других стран, где локальная цена меньше. В России официально ноутбуки стоят от 99990 рублей. «Серые» устройства не подлежат налогообложению, поскольку ввозятся в страну частными лицами, объяснил независимый эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян. Он также заявил, что в большинстве случаев устройства завозят из США через Белоруссию или страны Европы. При этом в России можно отремонтировать ноутбук, купленный в другой стране, так как у Apple глобальная гарантия на свои устройства.

Как отметил Муртазин, у «серых» ноутбуков могут отсутствовать русские буквы на клавиатуре, а блок питания рассчитан исключительно на американские розетки. Он также добавил, что в официальном сервисном центре можно получить отказ в ремонте, несмотря на глобальную гарантию данной продукции.

На MacBook на чипе M1 наблюдается ажиотажный спрос, который превышает объем первых поставок. Как рассказал «Известиям» источник в одном из ритейлеров, Apple некорректно рассчитала объем партий для России.

Желающим купить MacBook Муртазин посоветовал подождать до осени, когда компания представит значительно обновленные модели своих устройств.