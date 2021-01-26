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«Серый» рынок MacBook вырос вдвое 

Лера Букина 2 часа назад
«Серый» рынок MacBook вырос вдвое на фоне дефицита устройств
Фото: globallookpress.com
Из-за дефицита новых ноутбуков Apple в России на рынке активизировались перекупщики. Количество нелегальных поставок новых MacBook на процессоре M1 за последние два месяца составили примерно 14–16% от количества устройств, официально ввезенных вендором в Россию. Об этом «Известиям» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В настоящее время объем «серых» устройств на рынке составляет не более 1 тысяч штук, отметил Муртазин. Данный показатель больше в два раза, чем обычные объемы поставок «серых» ноутбуков Apple.
Нелегальный товар отгружается из других стран, где локальная цена меньше. В России официально ноутбуки стоят от 99990 рублей. «Серые» устройства не подлежат налогообложению, поскольку ввозятся в страну частными лицами, объяснил независимый эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян. Он также заявил, что в большинстве случаев устройства завозят из США через Белоруссию или страны Европы. При этом в России можно отремонтировать ноутбук, купленный в другой стране, так как у Apple глобальная гарантия на свои устройства.
Как отметил Муртазин, у «серых» ноутбуков могут отсутствовать русские буквы на клавиатуре, а блок питания рассчитан исключительно на американские розетки. Он также добавил, что в официальном сервисном центре можно получить отказ в ремонте, несмотря на глобальную гарантию данной продукции.
На MacBook на чипе M1 наблюдается ажиотажный спрос, который превышает объем первых поставок. Как рассказал «Известиям» источник в одном из ритейлеров, Apple некорректно рассчитала объем партий для России.
Желающим купить MacBook Муртазин посоветовал подождать до осени, когда компания представит значительно обновленные модели своих устройств.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России резко увеличились продажи адаптеров питания для смартфонов Apple на фоне отказа корпорации от их поставки в комплектах с устройствами.
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Личный счет , Компании , Эльдар Муртазин , Apple , газета "Известия"
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