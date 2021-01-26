В 2021 году с пенсионеров будет взиматься новый налог

В 2021 году с пенсионеров начнет взиматься новый налог, а некоторым из пенсионеров придется завести новые банковские карты. Об этом юристка Ирина Сивакова сообщила PrimPress.

С 2021-го в России вводится налог на проценты с доходов, полученных по вкладам в банках. При его начислении будут учитываться все доходы, за исключением процентов, начисленных по рублевым счетам по ставке не более 1% годовых и по эскроу-счетам независимо от размера ставки. Налог будет взиматься с процентов по вкладу, если они превысили 42,5 тысячи рублей в год.

Срок предоставления рассрочки на два года по выплате долгов по кредитам на сумму не более миллиона рублей пенсионерам, доходы которых не превышают двух минимальных размеров оплаты труда, продлен до 1 мая текущего года.