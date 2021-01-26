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Пенсионеров обложили налогом 

Артём Кульша 4 часа назад
В 2021 году с пенсионеров будет взиматься новый налог
Фото: РИА Новости
В 2021 году с пенсионеров начнет взиматься новый налог, а некоторым из пенсионеров придется завести новые банковские карты. Об этом юристка Ирина Сивакова сообщила PrimPress.
С 2021-го в России вводится налог на проценты с доходов, полученных по вкладам в банках. При его начислении будут учитываться все доходы, за исключением процентов, начисленных по рублевым счетам по ставке не более 1% годовых и по эскроу-счетам независимо от размера ставки. Налог будет взиматься с процентов по вкладу, если они превысили 42,5 тысячи рублей в год.
Срок предоставления рассрочки на два года по выплате долгов по кредитам на сумму не более миллиона рублей пенсионерам, доходы которых не превышают двух минимальных размеров оплаты труда, продлен до 1 мая текущего года.
До 1 июля 2021-го получение пенсий и других социальных выплат на банковскую карту станет возможно лишь на карты платежной системы «Мир». Также можно получать выплаты через «Почту России» и службы доставки. Те, кто постоянно проживает за границей, могут получать пенсию на любую банковскую карту.
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Личный счет , Почта России
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