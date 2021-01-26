Ветеранам пообещали выплату от государства 

Жители Севастополя, пережившие осаду города во время Великой Отечественной войны, получат от государства единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей, сообщает ТАСС. По словам лидера парии «Единая Россия» Дмитрия Медведева , таким образом будет восстановлена справедливость.

Речь о том, что в прошлом году президент России Владимир Путин приравнял жителей осажденного Севастополя к ветеранам Великой Отечественной войны. В 2020 году каждый участник боевых действий в честь 75–летия победы в ВОВ получил единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей. Однако новоиспеченные ветераны денег не получили.

Об этом председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву во время социального онлайн-форума рассказали представители Севастополя. Глава местного регионального исполкома Общероссийского народного фронта Лариса Мельник заявила, что переживших осаду жителей в живых осталось 1096 человек, и организовать для них выплату в честь годовщины Победы было бы справедливо. Медведев согласился, отметив, что «это не бог весть какие деньги».

«Уверен, что их можно изыскать», — отметил политик.

Как сообщал «Рамблер», с 1 февраля в России будут увеличены социальные пособия и компенсации. Индексация выплат в рамках прошлогодней инфляции составит 4,9%.